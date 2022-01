“Adesso basta, però”. GF Vip: Jessica Selassié, sconforto totale per Barù. “Così non mi piace” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Niente da fare tra Jessica Selassié e Barù. Alla fine neanche questa storia è decollata. Peccato, perché su Twitter impazzavano gli hashtag #JessVip e #Jerù ma da quello che si capisce, la cosa non ha funzionato. Come ricorderete, Jessica ci ha provato con Samy Youssef (con cui si era avvicinata nelle prime settimane) e dopo un bel po’ con Alessandro Basciano. In entrambi i casi i ragazzi le avevano riservato un due di picche. Stessa cosa arriva ora anche da Barù, che di fatto si aggiunge alla lista degli uomini che dentro quella Casa non vogliono creare nulla con Jessica Selassié, se non una forte amicizia. Così come lei racconta a Miriana: “Lui mi vede come un’amica e non sono venuta qua a collezionare amici. Se deve andare male, e devo diventare ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Niente da fare tra. Alla fine neanche questa storia è decollata. Peccato, perché su Twitter impazzavano gli hashtag #JessVip e #Jerù ma da quello che si capisce, la cosa non ha funzionato. Come ricorderete,ci ha provato con Samy Youssef (con cui si era avvicinata nelle prime settimane) e dopo un bel po’ con Alessandro Basciano. In entrambi i casi i ragazzi le avevano riservato un due di picche. Stessa cosa arriva ora anche da, che di fatto si aggiunge alla lista degli uomini che dentro quella Casa non vogliono creare nulla con, se non una forte amicizia.come lei racconta a Miriana: “Lui mi vede come un’amica e non sono venuta qua a collezionare amici. Se deve andare male, e devo diventare ...

Advertising

imurhopi : BASTA CAZZO VAI VIA TE LO GIURO ADESSO VWNFO E TI - testwindyahooi1 : @cicabum_ 2) che di vita. Non è reale tenerla sotto una campana di vetro lei deve vivere, scontrarsi chiarirsi fare… - 3Mastri : RT @Barbara14709315: @SoleilSorgeFan @RickyPalazzolo Non si gioca così adesso basta è solo un brutto esempio @alfosignorini @SBruganelli - CruzLazio : @CryptoCazzo Adesso Basta! Reagisci! - angy52 : @charlielittledo @newyorker01 Basta con queste accuse di pessimismo che per la Roma possono pure essere vere, ma qu… -