Addio a Matteo Scanni | coordinava il master di giornalismo della Cattolica | ha insegnato a centinaia di cronisti a dare sempre il massimo

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Poche righe asciutte, senza fronzoli, come era lui. È morto il giornalista, 51 anni, coordinatore e direttore delle testateScuola didell’Universitàdi Milano, nonché fondatore del festival Dig, dedicato alinvestigativo d’inchiesta. Malato da tempo, si è spento a Milano.era stato autore di numerosi reportage video, ad iniziare da ‘O Sistema, realizzato con Ruben H. Oliva, con cui vinse il Premio Ilaria Alpi nel 2006. Tra i suoi lavori anche Il paese del maiale sulle contraffazioni alimentari ed Euskal kronikak sui Paesi Baschi, entrambi trasmessi dalla Rai. Per vent’anni –indaffarato tra nuovi progetti da lanciare, scrittura per il teatro, inchieste –ha ...

