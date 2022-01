Acerra | inaugurato il nuovo parco giochi comunale inclusivo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Un nutrito gruppo di bambini festanti ha fatto da gioiosa cornice all’inaugurazione delrealizzato in via Tiziano ade aperto al pubblico questa mattina, al termine di una fase di coprogettazione attenta, tra gli uffici comunali Servizi Sociali e Lavori Pubblici, le associazioni che si occupano dei soggetti autistici, disabili o in situazioni di svantaggio, in particolare l’Associazione #micolorodiblu onlus, i rappresentanti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, nell’ottica di miglioramento della qualità della vita in particolare delle persone diversamente abili, che avranno in tal modo, a disposizione un’area...