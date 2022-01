Accordi bilaterali e timori sulla tenuta del governo | cosa c’è dietro lo scontro sulla candidatura di Belloni

Leggi su open.online

(Di sabato 29 gennaio 2022) «Non è che possono chiudersi in una stanza, decidere un nome e pretendere che noi lo accettiamo a priori. Ionon la voto». Un grande elettore del Pd, nel Transatlantico ormai semi deserto, scorre le agenzie stampa sul cellulare. Il nome di Elisabettaè rimbalzato ovunque dopo che Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno dichiarato che si stava lavorando allacongiunta di una donna. «Due tecnici, uno a Chigi e uno al Quirinale? Non esiste. Piuttosto Sergio Mattarella», dice una parlamentare leghista. L’elemento portante di questa giornata, alla Camera, è che nessuno dei leader dei partiti ha davvero sotto controllo i propri gruppi. Tutt’altro: dai parlamentari M5s che questa mattina sono stati “bloccati” dai propri compagni di partito per far rispettare l’indicazione di astensione, agli oltre 70 franchi ...