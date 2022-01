Acciaio, 2021 di crescita per la produzione nazionale: i finiti trainano prezzi delle materie prime (Di venerdì 28 gennaio 2022) materie prime siderurgiche e prodotti finiti stanno viaggiando su due binari diversi sul mercato dell’Acciaio nazionale. Il SiderIndex (l’indice che condensa l’andamento delle quotazioni dei prodotti finiti in Acciaio al carbonio in Italia) ha risentito a dicembre della riduzione del prezzo dei prodotti piani, perdendo 18,7 euro rispetto a novembre e scendendo a 822,93 euro la tonnellata (-2,21%), mentre il confronto tra le medie annue 2020-2021 mostra una crescita significativa di oltre il 124%. Lo Scrap Index (l’indice che condensa l’andamento del rottame di Acciaio al carbonio in Italia, la principale materia prima per la siderurgia nazionale) è salito a 435,95 euro la tonnellata ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 28 gennaio 2022)siderurgiche e prodottistanno viaggiando su due binari diversi sul mercato dell’. Il SiderIndex (l’indice che condensa l’andamentoquotazioni dei prodottiinal carbonio in Italia) ha risentito a dicembre della riduzione del prezzo dei prodotti piani, perdendo 18,7 euro rispetto a novembre e scendendo a 822,93 euro la tonnellata (-2,21%), mentre il confronto tra le medie annue 2020-mostra unasignificativa di oltre il 124%. Lo Scrap Index (l’indice che condensa l’andamento del rottame dial carbonio in Italia, la principale materia prima per la siderurgia) è salito a 435,95 euro la tonnellata ...

