Abiti da sposa 2022: le tendenze dalle sfilate Haute Couture (Di venerdì 28 gennaio 2022) La settimana della Haute Couture primavera estate 2022 si è appena conclusa. Una kermesse della moda tornata in presenza con nomi come Chanel, Christian Dior, Valentino, Jean Paul Gaultier, Fendi e Schiaparelli. E che ha visto però tra i grandi assenti nomi come Armani Privé, Pyer Moss e Maison Margiela. Ancora una volta le passerelle hanno saputo stupire. Con modelli da sogno che hanno spaziato tra atmosfere oniriche e creazioni più concrete e consapevoli. Invadendo anche il mondo degli Abiti da sposa che, come da tradizione, chiudono le sfilate Haute Couture. La tendenza dominante sembra essere quella dell'essenzialità. Di un minimalismo formale e sofisticato al tempo stesso che riflette anche il sentire interiore. Ma che non perde nulla in eleganza ...

