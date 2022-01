A2A | nell’aggiornamento del piano 2021-2030 aumentano gli investimenti

Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – A2A,delIndustriale“per consentire il conseguimento degli obiettivi ambiziosi”, prevedeper complessivi 18 miliardi di euro nel periodo, in incremento di 2 miliardi di euro rispetto alpresentato lo scorso anno. Lo comunica il gruppo in una nota. Tale incremento è ascrivibile, si legge, a +0,6 miliardi di euro Bu Energia, imputabile all’ulteriore impulso neldi acquisizione delle Fer, all’incremento deglisugli impianti esistenti in termini di flessibilità e per il mantenimento delle concessioni idroelettriche in essere; +0,8 miliardi di euro Bu Ambiente, a seguito del cospicuo potenziamento previsto nel comparto ...