A2A nel piano aggiornato anticipa a 2040 neutralità carbonica

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - A2A ha deciso dire di 10 anni l'obiettivo di emissioni zero. Entro ilil Gruppo raggiungerà lasulle emissioni dirette e indirette (scope1 e scope2) attraverso un mix equilibrato e graduale di interventi: sviluppo delle energie rinnovabili, soluzioni di carbon capture e phase-down dei business carbon intensive. Lo comunica il gruppo nel presentare l'aggiornamento delIndustriale 2021-2030. "Il contesto geo-politico e l'evoluzione dell'emergenza climatica - spiega la nota della società - hanno contribuito a rendere ancor più solidi i pilastri strategici deldi A2A: economia circolare e transizione energetica. La COP26 tenutasi a Glasgow ha evidenziato la necessità di raggiungere la decarbonizzazione entro il 2050 ...

ha anticipato di 2 anni rispetto al precedente Piano gli obiettivi di capacità installata di generazione di energia da fonti rinnovabili e prevede una riduzione del 49% del fattore emissivo di ...2021 l'8% delle auto vendute in Italia sono state elettriche (pure e ibride plug - in) e con l'incremento previsto nei prossimi anniintende "favorire l'adozione di questo modello di mobilità ...Roma, 28 gen. A2A ha deciso di anticipare di 10 anni l'obiettivo di emissioni zero. Entro il 2040 il Gruppo raggiungerà la neutralità carbonica sulle emissioni ...Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Abbattere le emissioni di CO2 dai trasporti di merci e persone sarà possibile con una penetrazione sempre più rilevante ...