(Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo intitolato questo incontro Beyond Expectations, perchè nel 2021 siamo andati oltre alle aspettative”. Così Renato Mazzoncini, Ad di A2A, aprendo la presentazione dell’aggiornamento delStrategico 2021-2030. “Il primo anno delè stato significativamente superiore alle aspettative, sia da un punto di vista di risultati industriali che economici, con un impegno quotidiano nel perseguimento degli obiettivi ESG che ci siamo dati. Facendo leva su una forte capacità di crescita dimostrata da tutte le business unit del Gruppo. Abbiamo deciso di aumentare ulteriormente glidestinando 18 miliardi alla transizione ecologica. L’aggiornamento del– continua Mazzoncini – prevede di anticipare di 10 anni l’obiettivo comune di emissioni zero, ampliare ulteriormente la nostra ...

Advertising

vivereitalia : A2A, aumentano gli investimenti nel piano industriale aggiornato - messina_oggi : A2A, aumentano gli investimenti nel piano industriale aggiornatoROMA (ITALPRESS) - 'Abbiamo intitolato questo incon… - GustoH24 : A2A, aumentano gli investimenti nel piano industriale aggiornato - IlModeratoreWeb : A2A, aumentano gli investimenti nel piano industriale aggiornato - - nestquotidiano : A2A, aumentano gli investimenti nel piano industriale aggiornato -

Ultime Notizie dalla rete : A2A aumentano

Adnkronos

Inoltre, scrivenella nota, forte è l'impegno del Gruppo nella sostenibilità: circa il 70% degli investimenti complessivi rientra nella categoria degli investimenti sostenibili in coerenza con i ......per le aziende che producono sia perchè inevitabilmente in una fase di crescita i consumi. Non va meglio sul fronte degli energetici coned Eni che fanno segnare perdite rispettivamente ...(Teleborsa) - Il nuovo Piano strategico di A2A si caratterizza per una crescita di tutti gli obiettivi finanziari (utile e EBITDA), degli investimenti (2 miliardi in più) e del valore ...L'ad del gruppo: Facendo leva su una forte capacità di crescita dimostrata da tutte le business unit del Gruppo, abbiamo deciso di aumentare ulteriormente gli investimenti destinando 18 miliardi alla ...