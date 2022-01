A2a: aggiorna Piano, investimenti per 18 miliardi al 2030 (Di venerdì 28 gennaio 2022) A2a aggiorna il Piano Industriale al 2030 con 18 miliardi di euro di investimenti, 2 in più rispetto al Piano precedente. Lo annuncia il Gruppo che prevede di destinare 7 miliardi per l'economia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) A2ailIndustriale alcon 18di euro di, 2 in più rispetto alprecedente. Lo annuncia il Gruppo che prevede di destinare 7per l'economia ...

Advertising

zazoomblog : A2a: aggiorna Piano investimenti per 18 miliardi al 2030 - #aggiorna #Piano #investimenti - fisco24_info : A2a: aggiorna Piano, investimenti per 18 miliardi al 2030: Mazzoncini, saremo protagonisti della decarbonizzazione - Italia_Notizie : A2A aggiorna il Piano, investimenti per 18 miliardi al 2030 - ioloraccolgo : A2a: aggiorna Piano, investimenti 18 miliardi al 2030 - fisco24_info : A2A aggiorna il Piano, investimenti per 18 miliardi al 2030: L’ad Mazzoncini: saremo protagonisti della decarbonizz… -