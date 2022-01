A Verissimo arriva Manuel Bortuzzo | anticipazioni domenica 30 gennaio

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Manuelospite domenica 30– racconta la sua esperienza come concorrente al Grande Fratello Vip “Aver fatto vedere che anche una persona in sedia a rotelle può fare esperienze di questo tipo è stata già una vittoria. Mi sono mostrato per quello che sono”. Così Manuel– ospite domenica 30– racconta la sua esperienza come concorrente al Grande Fratello Vip: “Nella Casa ho avuto molte fragilità mentali: mi sentivo un peso e non venivo sempre compreso dalle persone alle quali mi affidavo. All’inizio tenevo tutto dentro, ma poi ho capito che puoi condividere i tuoi problemi con chi ti dà amore. Adesso niente mi fa più paura”. Dentro la Casa, Manuel ha anche trovato l’amore. Con Lulù, infatti, dopo un periodo tra alti e bassi, è ...