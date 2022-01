A Fiumicino e Maccarese arriva lo “Sportello Insieme Orienta”: che cos’è e come funziona (Di venerdì 28 gennaio 2022) Fiumicino – A Fiumicino nasce lo “Sportello Insieme Orienta”. L’Associazione TeRRRe Arte Sostenibilità e Cultura in collaborazione con I.I.S Leonardo Da Vinci, l’associazione di categoria Flai-Cgil Roma e Lazio, con il patrocinio del Comune di Fiumicino è risultata vincitrice del bando regionale “Comunità Solidali 2020 DD. N.G14743 del 07/12/2020” e ha avviato uno Sportello destinato ai cittadini che offre prestazioni di informazione, ascolto, consulenza, Orientamento, accompagnamento, supporto tecnico e disbrigo prime pratiche per i servizi della pubblica amministrazione. Lo Sportello, ad accesso totalmente gratuito, è dedicato in particolare agli over65 e agli stranieri e sarà attivo ogni mercoledì presso il centro Bocciofilo di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 28 gennaio 2022)– Anasce lo “”. L’Associazione TeRRRe Arte Sostenibilità e Cultura in collaborazione con I.I.S Leonardo Da Vinci, l’associazione di categoria Flai-Cgil Roma e Lazio, con il patrocinio del Comune diè risultata vincitrice del bando regionale “Comunità Solidali 2020 DD. N.G14743 del 07/12/2020” e ha avviato unodestinato ai cittadini che offre prestazioni di informazione, ascolto, consulenza,mento, accompagnamento, supporto tecnico e disbrigo prime pratiche per i servizi della pubblica amministrazione. Lo, ad accesso totalmente gratuito, è dedicato in particolare agli over65 e agli stranieri e sarà attivo ogni mercoledì presso il centro Bocciofilo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Maccarese Fiumicino, Magionesi: 'Commissione itinerante sull'Arrone' "Si è svolta questa mattina una Commissione Ambiente itinerante a Maccarese, dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza dell'argine da parte della Regione, presente sul posto con uno dei suoi tecnici". Lo dichiara la Presidente della Commissione Ambiente ...

Fiumicino, il nido comunale chiuderà per un giorno per lavori Fiumicino, il nido comunale chiuderà per un giorno per lavori - Martedì 18 gennaio l'asilo nido comunale 'L'isola che non c'è' di Via Campo Salino, 998, a Maccarese, rimarrà chiuso. La chiusura si ...

A Fiumicino e Maccarese arriva lo "Sportello Insieme Orienta": che cos'è e come funziona Il Faro online Scuole senza aule a Fiumicino: Città Metropolitana cerca la soluzione tra Isola Sacra e Parco Leonardo A breve nuovi sopralluoghi di Città Metropolitana nella cittadina di Fiumicino. E Califano suggerisce anche un sopralluogo a Parco Leonardo ...

Scuole senza spazi: si mobilita la politica FIUMICINO – Dopo la lettera inviata dal liceo “Da Vinci” a Città Metropolitana, la politica locale si mobilita per risolvere la situazione e assicurare agli studenti di Fiumicino spazi adeguati. E dal ...

