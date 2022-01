A Benzema sequestrati 230mila euro per il risarcimento del processo sextape a Valbuena

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 gennaio 2022) A Karimsono statioggidal suo conto corrente bancario. Era la somma che il calciatore francese avrebbe dovute versare per la sconfitta in sede civile della causa – meglio nota come– ai danni del compagno di Nazionalee il suo avvocato avevano fatto appello e non avrebbe voluto pagare fino alla decisione. Ma la controparte ha fatto valere le proprie ragioni, come dichiarato a France Press dall’avvocato diPaul-Albert Iwens: Il pagamento sarebbe dovuto essere immediato. Abbiamo chiesto un pagamento extragiudiziale che non è mai avvenuto, quindi abbiamo fatto scattare il passaggio successivo. Isono la somma dei 150mila cui ...