A 8 anni accusato di bullismo a scuola, lo lasciano solo in classe: la protesta degli altri genitori (Di venerdì 28 gennaio 2022) Alla scuola primaria "Carlo Collodi" di Jesi, in provincia di Ancona, da ieri tutti i genitori di una classe hanno stabilito di tenere a casa da scuola i propri figli. Tutti i bambini – 14 -, tranne uno. Quell'uno è la causa di tutto: per due anni avrebbe infatti mantenuto atteggiamenti da bullo nei confronti degli altri ragazzini. L'assenza di tutta la classe, hanno fatto sapere i genitori, è una forma di protesta nei confronti della dirigente scolastica che dovrebbe «prendere provvedimenti». «Abbiamo deciso di tenere i nostri figli a casa perché non ci sentiamo più al sicuro. Sono due anni che i nostri piccoli subiscono botte, interruzioni di lezioni, parolacce e insulti da parte di un bambino di 8 ...

