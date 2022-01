24 Ore Daytona | il ‘World Center of Racing’ apre la stagione agonistica negli USA

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Si corre questo fine settimana la 24 Ore di, primo atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship cheufficialmente laUSA. Ilofsi prepara per accogliere 61 equipaggi, pronti per darsi battaglia nella 60^ edizione di una corsa che ha scritto la storia del motorsport americano e non solo. Il mondo delle gare endurance sta per vivere una nuova era e questa gara sta tornando in cima alle ambizioni dei principali costruttori al mondo (Ferrari e Lamborghini comprese). Regna l’incertezza alla vigilia di una prova che vedrà in azione cinque classi (DPi, LMP2, LMP3, GTD PRO e GTD). Andiamo con ordine e partiamo dalle DPi, le regine indiscusse dell’IMSA. Acura (Honda) prova a confermarsi al ...

cicciojumped3 : RT @SimoFerrari22: 3 anni fa Alonso era vestito così con i postumi della vittoria alla 24 ore di Daytona - leclercsgrid : RT @SimoFerrari22: 3 anni fa Alonso era vestito così con i postumi della vittoria alla 24 ore di Daytona - PowerFlower93 : RT @SimoFerrari22: 3 anni fa Alonso era vestito così con i postumi della vittoria alla 24 ore di Daytona - Starmarsy : RT @SimoFerrari22: 3 anni fa Alonso era vestito così con i postumi della vittoria alla 24 ore di Daytona - Lerstappens : RT @SimoFerrari22: 3 anni fa Alonso era vestito così con i postumi della vittoria alla 24 ore di Daytona -

Ultime Notizie dalla rete : Ore Daytona

Sta per scattare domani la 24di, primo atto dell'Imsa WeatherTech SportsCar Championship, principale categoria americana riservata alle Gt e ai prototipi, che vede in lizza anche Matteo Cairoli proprio nella nuova ...Ora è iniziato l'intenso programma di test per prepararsi al debutto in gara a gennaio 2023 con la 24di. Il suo cuore palpitante è un propulsore ibrido , con la parte termica affiancata ...Iniziate a Weissach le prove in pista dell'hypercar da endurance con motore V8 e sistema ibrido da 680 cavalli “elettrici”. Obiettivo è battere Toyota alla 24 Ore di Le Mans ...Sta per scattare domani la 24 Ore di Daytona, primo atto dell’Imsa WeatherTech SportsCar Championship, principale categoria americana riservata alle Gt e ai prototipi, che vede in lizza anche Matteo C ...