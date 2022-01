Zona bianca | gialla | arancione e rossa | ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 24 gennaio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zona bianca

Numeri covid regione per regione - trarossa, arancione, gialla e- da Puglia e Veneto, Lombardia e Sicilia, Campania e Lazio Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, giovedì 27 gennaio 2022, dati e news della ...Innanzitutto non sussistono attualmente differenze tragialla, e per laarancione le (poche) regole restrittive si applicano esclusivamente alle persone non vaccinate; in ...Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 14,98 % dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così ...Per gli studenti che finiranno in Dad non sarà prevista la quarantena ma l'autosorveglianza: solo lezioni a distanza per un determinato periodo, dunque, e non l'autoisolamento.