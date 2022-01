Yara | i legali di Bossetti | “Di nuovo respinta la richiesta sui campioni del Dna”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Inammissibile. Così la Corte d’Assise di Bergamo ha dichiarato ladi conoscere lo stato e il luogo di conservazione deidi Dna oggetto di confisca, dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione il 26 luglio 2021 in relazione alladegli avvocati di Massimo, il muratore di Mapello in carcere dal giugno del 2014, condannato definitivamente all’ergastolo per l’omicidio della tredicenneGambirasio. Lo hanno reso noto iClaudio Salvagni e Paolo Camporini nel corso della trasmissione Iceberg di Telelombardia. “La Corte di Bergamo probabilmente pensa di essere superiore alla Corte di Cassazione, se i principi di questa vengono disattesi – commentano gli avvocati -. Se pensano che la difesa abbandoni per stanchezza si sbagliano di ...