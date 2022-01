Yara Gambirasio | i legali di Bossetti | ' Respinta ancora la richiesta sui campioni di Dna' Lui | ' La mia dignità calpestata'

Advertising

JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Yara Gambirasio, respinta nuova richiesta di Bossetti sul dna. E lui: «Mia dignità disprezzata» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Yara Gambirasio, respinta nuova richiesta di Bossetti sul dna. E lui: «Mia dignità disprezzata» - ilmessaggeroit : Yara Gambirasio, respinta nuova richiesta di Bossetti sul dna. E lui: «Mia dignità disprezzata» - leggoit : Yara #Gambirasio, i legali di #Bossetti: «Respinta di nuovo la richiesta sui campioni di Dna» - GRAZIAMAGERA64 : RT @ssSavonarola: Vabeh ma quante golf nere ci saranno a Barletta da identificare? Per Yara Gambirasio hanno fatto il DNA ad una intera va… -

Ultime Notizie dalla rete : Yara Gambirasio

... in relazione alla richiesta degli avvocati di , il muratore di Mapello in carcere dal giugno del 2014 , condannato definitivamente all'ergastolo per l'omicidio della 13enne. Leggi ...... il muratore di Mapello (Bergamo) in carcere dal giugno del 2014, condannato definitivamente all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne. In passato altre due volte i giudici ...La Corte d'Assise ha ritenuto "inammissibile" la richiesta di Massimo Bossetti sui reperti, in modo particolare i campioni del Dna, dell'omicidio di Yara.Yara Gambirasio, nuovo no dei giudici alle istanze di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello (Bergamo) in carcere dal giugno 2014, condannato definitivamente all'ergastolo ...