Yara Gambirasio | i legali di Bossetti | «Respinta ancora la richiesta sui campioni di Dna» Lui | «La mia dignità calpestata»

(Di giovedì 27 gennaio 2022) La Corte d’Assise di Bergamo ha dichiarato inammissibile ladi conoscere lo stato e il luogo di conservazione deidi Dna oggetto di confisca, dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione lo scorso 26 luglio 2021, in relazione alladegli avvocati di Massimo, il muratore di Mapello in carcere dal giugno del 2014, condannato definitivamente all’ergastolo per l’omicidio della 13enne. In passato altre due volte i giudici orobici si erano espressi negativamente sulladi accedere e analizzare istessi. Lo hanno reso noto iClaudio Salvagni e Paolo Camporini nella trasmissione Iceberg di Telelombardia, in onda questa sera, che ha diffuso ...

Ultime Notizie dalla rete : Yara Gambirasio

... il muratore di Mapello (Bergamo) in carcere dal giugno del 2014, condannato definitivamente all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne. In passato altre due volte i giudici ...Nuovo no dei giudici alle istanze del muratore di Mapello, in carcere dal giugno 2014, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di. In precedenza altre due volte i ...Il muratore di Mapello, in carcere dal giugno del 2014, condannato definitivamente all'ergastolo si sfoga: "La mia dignità disprezzata" ...La Corte d'Assise di Bergamo ha respinto la richiesta presentata dai legali di Massimo Bossetti, per accedere ai campioni di Dna trovati sul corpo di Yara.