Xiomara Castro è la prima presidente donna dell’Honduras

La 62enne Xiomara Castro è diventata la prima presidente donna dell'Honduras, dopo che a novembre, da candidata di sinistra, aveva vinto le elezioni presidenziali contro Nasry Asfura, candidato del Partito Nazionale, il partito di destra del presidente uscente Juan Orlando

Ultime Notizie dalla rete : Xiomara Castro Bertha Zúniga "Le trasformazioni devono venire dai popoli" Copinh chiede al nuovo governo di creare le basi per il cambiamento e si manterrà vigile 27 gennaio 2022 Giorgio Trucchi Oggi la presidentessa eletta Xiomara Castro, il capo di stato più votato nella storia recente dell'Honduras, assumerà l'esercizio delle proprie funzioni. Presterà giuramento di fronte a migliaia di persone e invitati speciali, ...

Honduras: ministro Esteri Messico, rinnovamento politico molto significativo per noi Tegucigalpa, 27 gen 18:28 - Il rinnovamento politico che vive l'Honduras, con l'arrivo alla presidenza di Xiomara Castro, è "molto significativo" per il Messico. Lo ha detto il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, in un breve video pubblicato sui suoi canali social mentre si dirige alla ...

