WWE: Quasi certo il ritorno di Shane McMahon alla Royal Rumble! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Da sabato inizierà la vera e propria Road to Wrestlemania e si sa, in questo periodo iniziano a fare capolino diversi volti noti della federazione per prepararsi ad un probabile match in quel di Wrestlemania. Con la Royal Rumble alle porte, ci si aspettano diversi ritorni che potrebbero mandare in visibilio i fan della federazione. Alcuni sono già stati annunciati, specialmente nella rissa reale femminile, altri sono solo vociferati o forse qualcosa di più… O’Mac is back! Secondo alcuni reporter di Ringsidenews, il figlio di Vince McMahon potrebbe ritornare in WWE e apparire alla Royal Rumble! Proprio come nel caso di Bad Bunny, non si sa se Shane McMahon avrà un match certo a Wrestlemania ma stando alle abitudini degli ultimi anni un ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 27 gennaio 2022) Da sabato inizierà la vera e propria Road to Wrestlemania e si sa, in questo periodo iniziano a fare capolino diversi volti noti della federazione per prepararsi ad un probabile match in quel di Wrestlemania. Con laRumble alle porte, ci si aspettano diversi ritorni che potrebbero mandare in visibilio i fan della federazione. Alcuni sono già stati annunciati, specialmente nella rissa reale femminile, altri sono solo vociferati o forse qualcosa di più… O’Mac is back! Secondo alcuni reporter di Ringsidenews, il figlio di Vincepotrebbe ritornare in WWE e apparireProprio come nel caso di Bad Bunny, non si sa seavrà un matcha Wrestlemania ma stando alle abitudini degli ultimi anni un ...

