WhatsApp nuovamente al lavoro per il trasferimento delle chat da iPhone ad Android (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si attendono novità dal mondo di WhatsApp per quanto riguarda la possibilità di trasferimento dei dati e dello storico delle conversazioni da Android ad iPhone. La funzione è ancora i corso di sviluppo e non è disponibile neanche per gli sviluppatori, ma potrebbe essere presente nel nuovo aggiornamento. Dopo una lunga attesa potrebbe essere in arrivo il trasferimento dati di WhatsApp tra Android e iOS – ComputerMagazine.itCi sarebbero novità per i possessori di iPhone; WhatsApp infatti potrebbe a breve implementare la funzione che permetterebbe di trasferire i dati dell’app di messaggistica istantanea tra due sistemi diversi, ovvero da Android a iOS, rendendo quindi più agevole la configurazione di uno ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si attendono novità dal mondo diper quanto riguarda la possibilità didei dati e dello storicoconversazioni daad. La funzione è ancora i corso di sviluppo e non è disponibile neanche per gli sviluppatori, ma potrebbe essere presente nel nuovo aggiornamento. Dopo una lunga attesa potrebbe essere in arrivo ildati ditrae iOS – ComputerMagazine.itCi sarebbero novità per i possessori diinfatti potrebbe a breve implementare la funzione che permetterebbe di trasferire i dati dell’app di messaggistica istantanea tra due sistemi diversi, ovvero daa iOS, rendendo quindi più agevole la configurazione di uno ...

PATRIZIA953 : RT @catvitiello: Finalmente sono nuovamente in possesso del mio account Whatsapp. Grazie alle Autorità e a tutti coloro che si sono adopera… - rosarioT1970 : RT @catvitiello: Finalmente sono nuovamente in possesso del mio account Whatsapp. Grazie alle Autorità e a tutti coloro che si sono adopera… - GiuseppeCima : RT @catvitiello: Finalmente sono nuovamente in possesso del mio account Whatsapp. Grazie alle Autorità e a tutti coloro che si sono adopera… - ItaliaViva : RT @catvitiello: Finalmente sono nuovamente in possesso del mio account Whatsapp. Grazie alle Autorità e a tutti coloro che si sono adopera… - PaoloCaioni : RT @catvitiello: Finalmente sono nuovamente in possesso del mio account Whatsapp. Grazie alle Autorità e a tutti coloro che si sono adopera… -