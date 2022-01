WhatsApp, novità assoluta per gli audio: cosa cambierà a breve (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una grandissima novità sbarca sulla versione Web di WhatsApp. Adesso ci sarà una versione esclusiva per gli audio: tutti i dettagli. Ennesima novità in arrivo per WhatsApp che ha deciso di aggiornare la sua versione Web con una funzione esclusiva. A breve arriverà per tutti coloro che si collegheranno dal computer. Andiamo a vedere cosa cambia. cosa cambierà a breve all’interno dell’applicazione (via Screenshot)In questi mesi WhatsApp sta gradualmente migliorando la qualità dell’esperienza d’uso della sua applicazione di messaggistica. Infatti sono tantissimi gli aggiornamenti arrivati all’interno dell’applicazione e l’ultima riguarda proprio la versione web. Infatti a ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una grandissimasbarca sulla versione Web di. Adesso ci sarà una versione esclusiva per gli: tutti i dettagli. Ennesimain arrivo perche ha deciso di aggiornare la sua versione Web con una funzione esclusiva. Aarriverà per tutti coloro che si collegheranno dal computer. Andiamo a vederecambia.all’interno dell’applicazione (via Screenshot)In questi mesista gradualmente migliorando la qualità dell’esperienza d’uso della sua applicazione di messaggistica. Infatti sono tantissimi gli aggiornamenti arrivati all’interno dell’applicazione e l’ultima riguarda proprio la versione web. Infatti a ...

