Volley | Wilfredo Leon rimarrà a Perugia per altri tre anni Contratto prolungato anche per Colaci

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 gennaio 2022)León Venero sarà un giocatore della Sir Safety Conadpertre. Ad annunciarlo è stato il presidente del team umbro Gino Sirci che, come al solito, non rinuncia a un po’ di spettacolo e alle solite trovate un po’ sopra le righe. C’era molta preoccupazione tra i fan perugini riguardo alla situazione del fenomeno cubano-polacco, che sembrava poter essere vicino all’addio. Si erano fatti i nomi di tante delle migliori squadre del panorama europeo e non solo come possibili destinazioni per. Sapendo delle voci Sirci ha iniziato la conferenza stampa utilizzando un tono sommesso e parlando proprio delle tante pretendenti, solo per poi, con un repentino cambio di registro, annunciare soddisfatto il rinnovo del Cubano., Nations League 2022: l’Italia conosce ...