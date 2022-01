Vlahovic Juve, manca l’accordo sulle commissioni al procuratore: le ultime (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato Juve: per il sì definitivo di Vlahovic, mancherebbe ancora l’accordo con il procuratore del serbo sulle commissioni. Le ultime Dusan Vlahovic potrebbe dare il suo sì definitivo alla Juve già nelle prossime ore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega anche cosa sta rallentando l’annuncio dell’affare. La società sta trattando con l’agente Darko Ristic, con il quale manca ancora un accordo sulle commissioni. Al procuratore potrebbe aspettare una cifra molto consistente, che si sta ancora cercando di limare. I bianconeri sono quindi al braccio di ferro, ma non c’è alcuna paura che questo faccia saltare l’operazione che, come detto prima, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato: per il sì definitivo di, mancherebbe ancoracon ildel serbo. LeDusanpotrebbe dare il suo sì definitivo allagià nelle prossime ore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega anche cosa sta rallentando l’annuncio dell’affare. La società sta trattando con l’agente Darko Ristic, con il qualeancora un accordo. Alpotrebbe aspettare una cifra molto consistente, che si sta ancora cercando di limare. I bianconeri sono quindi al braccio di ferro, ma non c’è alcuna paura che questo faccia saltare l’operazione che, come detto prima, ...

