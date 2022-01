Vlahovic Juve: ci siamo! Raggiunto l’accordo con l’entourage del serbo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Vlahovic Juve: definito anche l’accordo con gli agenti dell’attaccante serbo. Affare che si avvia alla conclusione Adesso è tutto fatto. La Juventus ha definito anche l’accordo con gli agenti di Dusan Vlahovic al termine del nuovo incontro previsto oggi. Limati tutti i dettagli anche con l’entourage: l’attaccante serbo sarà presto bianconero. La Juventus definisce così un’operazione complessiva da 75 milioni di euro che saranno versati nelle casse della Fiorentina. Si attende ora solo l’ufficialità dell’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022): definito anchecon gli agenti dell’attaccante. Affare che si avvia alla conclusione Adesso è tutto fatto. Lantus ha definito anchecon gli agenti di Dusanal termine del nuovo incontro previsto oggi. Limati tutti i dettagli anche con: l’attaccantesarà presto bianconero. Lantus definisce così un’operazione complessiva da 75 milioni di euro che saranno versati nelle casse della Fiorentina. Si attende ora solo l’ufficialità dell’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

