Vlahovic, il sì è nell'aria: meeting per l'accordo. E che svolta per Morata (Di giovedì 27 gennaio 2022) "Si torna in campo giovedì", ha scritto la Juve sul suo sito, ma il navigatore ha sbagliato di qualche decina di metri. Non conta che la squadra stamattina si alleni - i nazionali sono altrove - , ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 27 gennaio 2022) "Si torna in campo giovedì", ha scritto la Juve sul suo sito, ma il navigatore ha sbagliato di qualche decina di metri. Non conta che la squadra stamattina si alleni - i nazionali sono altrove - , ...

Advertising

QSVS_Official : La svolta nell'affare #Vlahovic-Juve in diretta a Lunedì di rigore. Sembrava tutto rimandato a giugno ma alla fine:… - EnricoTurcato : 22 anni il 28 gennaio 41 gol nell’ultimo anno e mezzo 33 gol nel 2021 in Serie A (record di sempre per un giocato… - Luca18708029 : @FabRavezzani Vlahovic ci sono tre nomi su tutti per me, Paolononmollo su FB, @SpudFNVPN e @SCUtweet (menzione spe… - robertorodi76 : RT @titti97370553: Aaaaa quindi secondo #SkySport e altri geni, Vlahovic giocherà da solo, visto che la Juventus deve vendere tutti per rip… - JCTweet_ : @Francescovic17 Credo che fondamentalmente non ci sia volontà di chiudere e che ci troviamo davanti ad un gioco del… -