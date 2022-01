Vlahovic alla Juventus, oggi si chiude? Incontro decisivo con gli agenti, il sì è a un passo (Di giovedì 27 gennaio 2022) La chiusura dell’affare Vlahovic è a un passo. oggi, 27 gennaio, gli agenti dell’attaccante serbo incontreranno la Juventus per cercare di definire l’intesa. Sul piatto, un contratto da 7 milioni all’anno per quattro stagioni e mezza, con scadenza nel giugno 2026. Restano da limare gli ultimi dettagli pre-firma, come anche le commissioni: secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, potrebbero superare i 10 milioni di euro. Se ci sarà l’accordo, si potrà procedere con le visite mediche. Quanto all’intesa tra Juventus e Fiorentina, è tutto fatto da alcuni giorni: al club viola andranno 68 milioni di euro più bonus legati al rendimento dell’attaccante. La cifra complessiva si aggira intorno ai 75 milioni di euro. Si tratta dell’operazione più importante della storia del ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) La chiusura dell’affareè a un, 27 gennaio, glidell’attaccante serbo incontreranno laper cercare di definire l’intesa. Sul piatto, un contratto da 7 milioni all’anno per quattro stagioni e mezza, con scadenza nel giugno 2026. Restano da limare gli ultimi dettagli pre-firma, come anche le commissioni: secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, potrebbero superare i 10 milioni di euro. Se ci sarà l’accordo, si potrà procedere con le visite mediche. Quanto all’intesa trae Fiorentina, è tutto fatto da alcuni giorni: al club viola andranno 68 milioni di euro più bonus legati al rendimento dell’attaccante. La cifra complessiva si aggira intorno ai 75 milioni di euro. Si tratta dell’operazione più importante della storia del ...

Advertising

romeoagresti : #Vlahovic firmerà con la #Juventus un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni netti annui. Alla #Fiorentina,… - romeoagresti : #Vlahovic si avvicina sempre di più alla #Juventus // Vlahovic is getting closer to Juventus????? @Goalitalia @Goal - sportface2016 : #Fiorentina, #Vlahovic-#Juventus: #Italiano in sede per chiedere spiegazioni - alessandro1up : @AlfredoPedulla Ma poi si è saputo come VLAHOVIC sia arrivato alla juve ?? Visto che non avevano soldi e non c'era… - oprofondo : Vlahovic dopo la quarta partita di fila in cui non ha toccato palla alla juve -