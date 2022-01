Vlahovic alla Juve, è fatta: accordo definitivo sul contratto (anche per lo staff): i dettagli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dusan Vlahovic è di fatto un giocatore della Juventus. Al serbo mancherebbe solo la firma del contratto con i bianconeri che arriverà per sabato, dopo le visite mediche. L’accordo ormai completo prevede che alla Fiorentina andrà un totale di 75 milioni, spiega la Gazzetta dello Sport, di cui otto di bonus. Intesa raggiunta anche con lo staff del serbo. L’agente Darko Ristic, oggi a Torino con i suoi collaboratori, avrebbe ottenuto un contratto di quattro anni e mezzo a circa 7 milioni netti a stagione. Per lo staff del procuratore del serbo la commissione riconosciuta dalla Juve sarebbe di circa 10 milioni di euro lordi. Una settimana fa Vlahovic era risultato ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dusanè di fatto un giocatore dellantus. Al serbo mrebbe solo la firma delcon i bianconeri che arriverà per sabato, dopo le visite mediche. L’ormai completo prevede cheFiorentina andrà un totale di 75 milioni, spiega la Gazzetta dello Sport, di cui otto di bonus. Intesa raggiuntacon lodel serbo. L’agente Darko Ristic, oggi a Torino con i suoi collaboratori, avrebbe ottenuto undi quattro anni e mezzo a circa 7 milioni netti a stagione. Per lodel procuratore del serbo la commissione riconosciuta dsarebbe di circa 10 milioni di euro lordi. Una settimana faera risultato ...

