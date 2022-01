"Vietato l'ingresso ai non vaccinati": il post del deputato M5s nel 'Giorno della memoria' (Di giovedì 27 gennaio 2022) "Vietato l'ingresso ai non vaccinati e ai cani". Nel 'Giorno della memoria' per le vittime della Shoah il deputato M5S Gabriele Lorenzoni, contrario al green pass, ha pubblicato su facebook un fotogramma del film 'La... Leggi su europa.today (Di giovedì 27 gennaio 2022) "l'ai none ai cani". Nel '' per le vittimeShoah ilM5S Gabriele Lorenzoni, contrario al green pass, ha pubblicato su facebook un fotogramma del film 'La...

