VIDEO Max Verstappen presenta il nuovo casco | “Avrò il numero 1” Dominano bianco e oro

Advertising

sportmediaset : #Vlahovic alla Juve: Ezio Greggio lo aveva detto il 20 dicembre a Tiki Taka ?? 'La Juve in mano a Max Allegri ha un… - Dejjavv : Max Pezzali - L'universo tranne noi [Official Lyric Video] - eroe_max : RT @fratotolo2: #Cassese no grazie! Ha affermato che ?? i non vaccinati dovrebbero venire esclusi dalle sale operatorie perché contagiosi ??i… - eroe_max : RT @DanMan_010101: #zonabianca Prof Frajese: ...studi su cancerogenicità e genotossicità non sono stati effettuati... Brindisi: la contra… - Max_Tacconi : RT @ChanceGardiner: “In Canada abbiamo una delle più grandi rivoluzioni in corso. 50.000 camionisti e 1,4 milioni di persone diretti al par… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Max

OA Sport

Queste le principali caratteristiche del nuovo casco diVerstappen. Il neocampione del mondo F1 della Red Bull ha postato oggi via social ilcon cui svela ai suoi fan l'elmo che rappresenta ......Monkeys" (HBO) Film TV o miniserie Barry Jenkins - The Underground Railroad (Amazon Prime) Barry Levinson - Dopesick, "First Bottle" (Hulu) Hiro Murai - Station Eleven, "Wheel of Fire" (HBO)...Max Verstappen si è laureato Campione del Mondo di F1 poco più di un mese fa e si sta preparando per la nuova stagione. Il pilota della Red Bull ha deciso che adotterà il numero 1, un beneficio di cui ...More info Max Verstappen has shown off his new Red Bull gear as he prepares to defend his F1 drivers' title this season. Verstappen, 24, won his maiden title in sensational style last year, overtaking ...