VIDEO Calciomercato, sfida Inter-Juventus: Frattesi e il dispetto Dybala. I dettagli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il derby d'Italia, protagonista anche in sede di Calciomercato. Dopo i colpi Vlahovic e Gosens, si riaccende, anche fuori dal campo, l'eterna sfida Juventus-Inter Leggi su mediagol (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il derby d'Italia, protagonista anche in sede di. Dopo i colpi Vlahovic e Gosens, si riaccende, anche fuori dal campo, l'eterna

Advertising

MarcoBovicelli : #Inter, ecco #Gosens: visite mediche appena iniziate per l’esterno in arrivo dall’#Atalanta @SkySport #calciomercato - MarcoBovicelli : “Robin ha dato tanto all’#Atalanta, è un’opportunità che era giusto gli concedessimo per quello che ha fatto.… - MarcoBovicelli : C’è anche la firma, #Gosens ha lasciato ora la sede dell’#Inter: nelle prossime ore l’ufficialità ??? @SkySport… - sportli26181512 : Fiorentina: Pulgar ritrova la nazionale VIDEO: Il centrocampista della Fiorentina, Pulgar ritrova la nazionale cile… - eleonora_trotta : RT @calciomercatoit: ?? -