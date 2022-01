Viaggiare in Europa, nuove regole: stop alle aree, vale solo il Green Pass (Di giovedì 27 gennaio 2022) Basterà il Green Pass rafforzato per muoversi liberamente tra gli Stati dell’Unione Europea. Si va verso un nuovo sistema di regole che abbatte le restrizioni per i viaggi tra i diversi Paesi. Il principio di base è il superamento della logica basata sull’area di provenienza di chi si sposta per lavoro o turismo. Come proposto dalla Commissione Europea in precedenza, infatti, il riferimento sarà la “condizione” della singola persona e non le circostanze che si registrano nel luogo scelto. Le nuove regole per Viaggiare In particolare, nella “scrittura” delle nuove regole per i viaggiatori risulta fondamentale il lavoro svolto dal Consiglio che ha adottato una raccomandazione sulle misure che riguardano proprio la libera circolazione. In ... Leggi su fmag (Di giovedì 27 gennaio 2022) Basterà ilrafforzato per muoversi liberamente tra gli Stati dell’Unione Europea. Si va verso un nuovo sistema diche abbatte le restrizioni per i viaggi tra i diversi Paesi. Il principio di base è il superamento della logica basata sull’area di provenienza di chi si sposta per lavoro o turismo. Come proposto dalla Commissione Europea in precedenza, infatti, il riferimento sarà la “condizione” della singola persona e non le circostanze che si registrano nel luogo scelto. LeperIn particolare, nella “scrittura” delleper i viaggiatori risulta fondamentale il lavoro svolto dal Consiglio che ha adottato una raccomandazione sulle misure che riguardano proprio la libera circolazione. In ...

