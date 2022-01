Viaggi, dal primo febbraio per entrare in Italia da paesi Ue basterà il Green pass (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dal primo febbraio chi entra in Italia da paesi europei dovrà presentare solo il Green pass. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato l’ordinanza che proroga le misure per gli arrivi dall’estero. L’ordinanza, inoltre, proroga ed estende i corridoi turistici con paesi quali: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese. Quelli già previsti sono per Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam). Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, ha così commentato la decisione di Speranza di firmare l’ordinanza: “Ma è importante l’apertura di nuovi corridoi turistici con Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (sebbene ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dalchi entra indaeuropei dovrà presentare solo il. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato l’ordinanza che proroga le misure per gli arrivi dall’estero. L’ordinanza, inoltre, proroga ed estende i corridoi turistici conquali: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese. Quelli già previsti sono per Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam). Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, ha così commentato la decisione di Speranza di firmare l’ordinanza: “Ma è importante l’apertura di nuovi corridoi turistici con Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (sebbene ...

