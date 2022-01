(Di giovedì 27 gennaio 2022) L’da parte del Papa e dei Vescovi italiani alla preghiera per la situazione fortemente critica che potrebbe gettare da un momento all’altro l’intero Pianeta in una spirale di dolore e distruzione. Ora più che mai il mondo sta vivendo infatti un momento delicato e la situazione si trova su un crinale, per questo serve L'articoloperloproviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Vaticano | Urgente appello per scongiurare lo scoppio della Guerra -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano Urgente

La Luce di Maria

Anna Poce - Città delDichiarati tre mesi di emergenza ambientale in Perù, in seguito alla fuoriuscita di 6.000 barili di greggio in mare, durante le operazioni di scarico della petroliera battente bandiera ...Anna Poce - Città delLa Commissione elettorale dello Zambia (ECZ) ha presentato le nuove candidature per le ...necessità di riforme costituzionali Il presidente del Comitato direttivo ...L'appello da parte del Papa e dei Vescovi italiani alla preghiera per la situazione fortemente critica che potrebbe gettare da un momento all'altro l'intero Pianeta in una spirale di dolore e distruzi ...Città del Vaticano, 4 gen. (askanews) - 'Molti passi avanti sono stati fatti, ma molta strada rimane ancora da percorrere per assicurare a tutti ...