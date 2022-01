Variazioni Rai | I Fatti Vostri posticipati | saltano Clerici e Bortone per le news sul Quirinale

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Speciale Tg2 Italia Oggi quarto scrutinio per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica italiana, dopo il nulla di fatto dei primi tre. Il quorum scende a 505 voti e, mentre un accordo definitivo tra i partiti sembra ancora lontano, le reti Rai stravolgono ancora la propria programmazione per seguire in diretta ogni passaggio. Ecco cosa accadrà oggi su Rai 1 e Rai 2. Questa mattina l’appuntamento con Iè stato posticipato alle ore 12.00 per fare spazio dalle 10.00 a uno Speciale di Tg2 Italia che, oltre a seguire ciò che accade a Roma, dedica anche spazio alle Celebrazioni per il Giorno della Memoria. Alle 12.00 la palla passerà ad uno Speciale Tg1, in onda fino al TG delle 13.30. Salta di conseguenza l’appuntamento con Antonellaed E’ Sempre Mezzogiorno e salterà anche l’odierna diretta di Serena ...

Tali notizie potrebbero tuttavia subire, come ci hanno spesso abituato le altalenanti ... Il Paradiso delle Signore 6 si potrà seguire non solo su1 ogni settimana dal lunedì al venerdì ,...Queste ledei programmi tv di oggi, 25 gennaio:1 Nessuna variazione RAI2 13:25 Sci Alpino : Coppa del Mondo 2021/22 Slalom Gigante Femminile 14:30 Speciale TG2 dedicato all'elezione del ...Il quorum scende a 505 voti e, mentre un accordo definitivo tra i partiti sembra ancora lontano, le reti Rai stravolgono ancora la propria programmazione per seguire in diretta ogni passaggio. Ecco ...Slitta la messa in onda de Il Paradiso delle Signore per la giornata di giovedì 27 gennaio per via delle Elezioni del Presidente della Repubblica ...