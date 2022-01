Variante Omicron 2: Bassetti Gela Gli Italiani! (Di venerdì 28 gennaio 2022) Calcoli e nuove previsioni su Omicron2 sono state scritte su Facebook da Matteo Bassetti ancora una volta il professore mette in seria preoccupazione gli italiani. Il primario della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova dalle pagine del suo account social ha scritto una considerazione sullo stato della pericolosità della Variante Omicron2. Che pare essere ancora più contagiosa di Omicron. In base alle sue considerazioni il professore ha dichiarato che l’ondata di contagi che seguirà, provocata da Omicron2 sarà ancora più consistente e si prolungherà fino a febbraio. Il professore ovviamente sottolinea anche che però bisogna restare in osservazione di questo fenomeno e valutarne lo sviluppo in tempo reale. Quello che possiamo dedurre e percepire noi, messi di ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Calcoli e nuove previsioni su2 sono state scritte su Facebook da Matteoancora una volta il professore mette in seria preoccupazione gli italiani. Il primario della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova dalle pagine del suo account social ha scritto una considerazione sullo stato della pericolosità della2. Che pare essere ancora più contagiosa di. In base alle sue considerazioni il professore ha dichiarato che l’ondata di contagi che seguirà, provocata da2 sarà ancora più consistente e si prolungherà fino a febbraio. Il professore ovviamente sottolinea anche che però bisogna restare in osservazione di questo fenomeno e valutarne lo sviluppo in tempo reale. Quello che possiamo dedurre e percepire noi, messi di ...

