Vangelo del giorno: Marco 4,21-25 – Audio e commento Papa Francesco (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lo spunto dal Vangelo di oggi 27 Gennaio 2022, Giovedì: "Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi; anzi, vi sarà dato di più". "Le bilance del Signore sono diverse dalle nostre. Lui pesa diversamente le persone e i loro gesti: Dio non misura la quantità ma la qualità, scruta il cuore, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

