Valentino Anatomy of Couture, Pierpaolo Piccioli riscrive i canoni dell'Alta Moda: "Non è il corpo che deve adattarsi all'abito, ma il contrario" – FOTO (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Couture è un lavoro di bottega. E nella sua "bottega" parigina Pierpaolo Piccioli ha voluto presentare a una cerchia ristretta di addetti ai lavori, un po' come avveniva agli inizi del '900, la sua nuova, rivoluzionaria, collezione di alta Moda. Quella con cui ha riscritto i canoni della Couture, dando reale compimento al concetto di inclusività, parola che ora suona quasi riduttiva per definire il suo approccio all'Alta Moda. Al numero 8 di Place Vendôme, al cospetto di pochissimi addetti ai lavori rigorosamente con un look total black, va in scena Anatomy of Couture, la sfilata che scrive una pagina di storia della Moda e segna l'inizio di un nuovo capitolo nell'approccio alla creazione.

