Vaccini | Altems | continua la corsa | da dicembre per 38 giorni superate le 500mila dosi giornaliere

commenta La corsa alla vaccinazione anti - Covid, anche in virtù delle ulteriori restrizioni per chi non ha il Super Green pass, continua: in quasi due mesi, dal 3 dicembre, secondo i datisono stati 38 i giorni in cui le somministrazioni hanno superato la soglia delle 500mila dosi giornaliere, con punte oltre le 700mila. In Italia, a oggi, il 77,1% della popolazione con più di ...... quindi Area Critica', ha dichiarato il professor Americo Cicchetti, direttore di. Tutto ... Tag: Coronavirus SanitàLa corsa alla vaccinazione anti-Covid, anche in virtù delle ulteriori restrizioni per chi non ha il Super Green pass, continua: in quasi due mesi, dal 3 dicembre, secondo i dati Altems sono stati 38 i ...Quanto costa oggi allo Stato curare un no vax? Il sistema sanitario nazionale spende cifre sempre più alte per le terapie intensive e per i ricoveri in ospedale di chi rifiuta il vaccino.