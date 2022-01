Vacanze sportive | le migliori mete per non trascurare il fitness

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ma solo se lepotranno essere. La voglia di staccare e godersi del meritato riposo è davvero tantissima. Tanta, da indurci a sognare o, addirittura, a programmare viaggi ein giro per il mondo. E se la voglia di partire non manca, la scelta della meta diviene cruciale, possibilmente nel rispetto dei buoni propositi per l’anno nuovo. Dieta sana e stile di vita attivo, in primis. A confermarlo è una ricerca fatta da Booking.com: circa il 54% dei viaggiatori preferisce soggiornare presso strutture aventi dei servizi benessere. Dalla palestra alla piscina. La conferma che esiste un posto nel mondo perfetto per ognuno di noi. Perché, che si tratti di attività all’aria aperta, di sport in acqua o di qualche ora da passare in palestra, esiste un Paese pronto ad accoglierci con...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze sportive

Amica

...per trainare nuovamente tutti i comuni ai primi posti tra quelli più visitati per leestive ... la possibilità di fare innumerevoli attivitàall'aperto e la bellezza naturalistica ...Commerci, studi e iniziative culturali o, tutto in movimento, pur senza mollare le ... oppure proprio dell'acquisto di una residenza per le, ora che i prezzi si abbassano le occasioni ...Ripartono le coppe europee. Abbonati all'edizione digitale con un maxi-sconto del 56%! Sempre con te, come vuoi ...Viaggiare in questo periodo storico può essere molto complicato, non solo per una questione di allerta sanitaria, ma anche per la tensione psicologica che può nascere durante il processo di organizzaz ...