Uomini e Donne: anticipazioni della puntata registrata il 27 Gennaio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Oggi Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata del dating show di Canale 5. Tante novità ci saranno per i protagonisti degli incontri sentimentali di Uomini e Donne; un nuovo bacio susciterà reazioni contrastanti e lacrime sono state versate. Le puntate sono state ricche di emozioni. Le anticipazioni della puntata del Trono Classico La puntata sarà segnata da un bacio importante per Matteo Ranieri. Il tronista infatti ha baciato Federica in esterna. Sono stati benissimo ed è scattato il momento magico tanto atteso da entrambi. Ma la ragazza si è adombrata in puntata a causa di un comportamento del tronista nei confronti dell’altra corteggiatrice Denise. Dopo la scorsa puntata la bella mora siciliana è stata cercata da Armando ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Oggi Maria De Filippi ha registrato una nuovadel dating show di Canale 5. Tante novità ci saranno per i protagonisti degli incontri sentimentali di; un nuovo bacio susciterà reazioni contrastanti e lacrime sono state versate. Le puntate sono state ricche di emozioni. Ledel Trono Classico Lasarà segnata da un bacio importante per Matteo Ranieri. Il tronista infatti ha baciato Federica in esterna. Sono stati benissimo ed è scattato il momento magico tanto atteso da entrambi. Ma la ragazza si è adombrata ina causa di un comportamento del tronista nei confronti dell’altra corteggiatrice Denise. Dopo la scorsala bella mora siciliana è stata cercata da Armando ...

Advertising

PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - _Carabinieri_ : L'Arma, nella #Giornatadellamemoria, onora le vittime della Shoah. Ne custodiamo la memoria e tramandiamo il ricord… - SaveChildrenIT : Nella #GiornatadellaMemoria ricordiamo anche donne e uomini Giusti che con le loro azioni ci ricordano che,oltre al… - niett_ina : @rainbow20202020 In pratica le donne intelligenti si fanno insultare dagli uomini perché non sono frustrate. Okay,v… - tuttopuntotv : Uomini e Donne: anticipazioni della puntata registrata il 27 Gennaio #UominieDonne #gemmagalgani #mariadefilippi… -