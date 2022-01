Uno slittino d'adrenalina. La prima Olimpiade di Nina Zoeggeler

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Lady proiettile sa anche piangere. “Sì, sono una ragazza che si emoziona. La mia famiglia è tutto per me, è la cosa più importante. Ma sono anche determinata, e quando voglio qualcosa me la vado a prendere”. Tutto vero:voleva le Olimpiadi e se le è prese qualificandosi per i Giochi di Pechino. Ci vuole fegato per scendere con loa 130 chilometri orari. “A me dà, non c’è spazio per la paura” assicura lei. Dolce, gentile, educata, arguta. Bellissima. E con un cognome grande così da portare addosso. Lo stesso di papà Armin “pallottola”, l’uomo-razzo che col suoha vinto medaglie olimpiche, frantumato record, conquistato i cuori, spezzato l'impossibile. Dinastia, adesso tocca a. ...