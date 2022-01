Uno dei tre nuovi concorrenti del GF è il fidanzato di Clarissa Selassié (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il fascino delle princess colpisce ancora. Clarissa Selassié, l’unica eliminata tra le sorelle ha iniziato un nuovo flirt. Sembra proprio che il Grande Fratello Vip le abbia benedette nelle faccende di cuore. Ecco con chi si sta frequentando Clarissa Selassié Clarissa ieri è stata ospite di Casa Chi, la trasmissione Instagram di Gabriele Parpiglia ed è stata molto generosa in fatto di gossip. Infatti ha raccontato per la prima volta di aver recentemente iniziato una frequentazione proprio con una persona nota. Sollecitata dalle domande dei giornalisti di Casa Chi ha dichiarato che il ragazzo in questione è uno dei nuovi “boni” che si accingono ad entrare al GF. Parpiglia attentissimo le ha chiesto subito: “È dalla parte di Forum o da quella di Tik Tok?” Lei non ha risposto, ma tutti ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il fascino delle princess colpisce ancora., l’unica eliminata tra le sorelle ha iniziato un nuovo flirt. Sembra proprio che il Grande Fratello Vip le abbia benedette nelle faccende di cuore. Ecco con chi si sta frequentandoieri è stata ospite di Casa Chi, la trasmissione Instagram di Gabriele Parpiglia ed è stata molto generosa in fatto di gossip. Infatti ha raccontato per la prima volta di aver recentemente iniziato una frequentazione proprio con una persona nota. Sollecitata dalle domande dei giornalisti di Casa Chi ha dichiarato che il ragazzo in questione è uno dei“boni” che si accingono ad entrare al GF. Parpiglia attentissimo le ha chiesto subito: “È dalla parte di Forum o da quella di Tik Tok?” Lei non ha risposto, ma tutti ...

