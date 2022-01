United Rugby Championship | la Benetton a Newport per il colpo gobbo

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Torna l’dopo il lungo stop tra coppe europee e rinvii per il Covid e l’undicesimo turno del torneo vede laTreviso impegnata sul campo deiDragons. E in Galles i biancoverdi cercheranno un successo fondamentale nella corsa playoff. Con l’attenzione generale già rivolta al Sei Nazioni, dove saranno impegnati ben 23 giocatori di Treviso, non va sottovalutato l’appuntamento di venerdì sera, con fischio d’inizio alle 20.35. Laattualmente è settima in classifica, con quattro vittorie e altrettante sconfitte, mentre i Dragons sono terz’ultimi, con un solo successo all’attivo, ma anche un match in meno giocato. Treviso arriva all’appuntamento forte anche del 23-9 ottenuto a Monigo solo un paio di settimane fa in Challenge Cup, in un match ...

TREVISO - Domani, venerdì 28 gennaio alle ore 20.35 , i Leoni torneranno in campo per disputare l' undicesimo round di United Rugby Championship . Si giocherà al Rodney Parade di Newport , con il Benetton Treviso che nell'esterna gallese apre il proprio 2022 in campionato, visto che l'ultima sfida dei Leoni in Urc fa ... Torna l'United Rugby Championship dopo il lungo stop tra coppe europee e rinvii per il Covid e l'undicesimo turno del torneo vede la Benetton Treviso impegnata sul campo dei Newport Dragons. E in Gall ...