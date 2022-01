Una poesia lunga un romanzo | simboli e iconografie di una storia contemporanea

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Come passeri sui cavi è una lettura intensa e sincera che porta la firma di Stefania Pieralice e Daniele Radini Tedeschi (Start edizioni, pp.228, € 14). Il narrato si rivela connotato da una straordinaria complessità per le spiazzanti descrizioni del mondo e di ogni interiorità unitamente alle diverse opzioni fonemiche che vanno dall'apocope all'elisione. Il risultato è un racconto sui generis entro un panorama narrativo contemporaneo. Oltre alla contaminazione dei diversi registri linguistici - si pensi al capitolo “Bro”, in cui si assiste ad un contrappunto lirico tra il ragazzo romano e quello napoletano - in tutto il tessuto narrativo si sovrappongono identità e culture differenti. Dal superuomo Guido Utimbergher – vero motore dell'intera– alla protagonista Sofia Fontana, figlia della tradizione dei vinti di veristica memoria; dall'indifferenza ...