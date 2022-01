Un Posto al Sole, anticipazioni 28 gennaio: incidente per Silvia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di venerdì 28 gennaio: Silvia deve fare i conti con un incidente domestico. Fabrizio ha tentato di togliersi la vita assumendo dei sonniferi e bevendo superalcolici. Un mix che sarebbe potuto diventare letale, ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze estreme. Uno dei peggiori momenti della vita dell’imprenditore che, purtroppo, adesso si trova in un letto d’ospedale. Ma non è solo. Silvia delusa (via screenshot)Nonostante le azioni molto cattive ed efferate nei confronti di Marina, la donna ha deciso di restargli accanto. La Giordano, però, è stanca di dover sopportare le prepotenze dell’uomo che ha sposato e sta pensando ad una soluzione definitiva. Cosa avrà in mente? Intanto, Patrizio ha deciso ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 27 gennaio 2022) Unaldella puntata di venerdì 28deve fare i conti con undomestico. Fabrizio ha tentato di togliersi la vita assumendo dei sonniferi e bevendo superalcolici. Un mix che sarebbe potuto diventare letale, ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze estreme. Uno dei peggiori momenti della vita dell’imprenditore che, purtroppo, adesso si trova in un letto d’ospedale. Ma non è solo.delusa (via screenshot)Nonostante le azioni molto cattive ed efferate nei confronti di Marina, la donna ha deciso di restargli accanto. La Giordano, però, è stanca di dover sopportare le prepotenze dell’uomo che ha sposato e sta pensando ad una soluzione definitiva. Cosa avrà in mente? Intanto, Patrizio ha deciso ...

