Un Posto al Sole Anticipazioni 28 gennaio 2022: Marina senza pietà! Ecco cosa farà con Fabrizio... (Di giovedì 27 gennaio 2022) Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 28 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Marina impone un aut aut a Fabrizio mentre Rossella e Silvia potrebbero riavvicinarsi. Leggi su comingsoon (Di giovedì 27 gennaio 2022) Vediamo insieme ledi Unaldel 28. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3,impone un aut aut amentre Rossella e Silvia potrebbero riavvicinarsi.

