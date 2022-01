Un posto al sole, anticipazioni 27 gennaio: l'angoscia di Marina (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un posto al sole continuerà ad assicurare grandi emozioni al pubblico di Rai 3. Al centro della scena anche oggi, giovedì 27 gennaio, ci saranno Fabrizio Rosato e Marina Giordano. Quest'ultima sta vivendo un momento estremamente difficile dopo che il marito, in crisi per lo scandalo che ha coinvolto il pastificio di famiglia, ha alzato di nuovo il gomito e, accecato anche dalla rabbia per la conversazione che ha ascoltato tra la moglie e Roberto Ferri, ha aggredito la donna. Marina, sotto shock, si è rifugiata a casa di Filippo e Serena, mentre Fabrizio è corso a cercarla proprio a Palazzo Palladini, convinta che la moglie avesse passato la notte a casa di Roberto. L'uomo si è imbattuto proprio in Ferri e lo ha aggredito, ma quando si è reso conto che Marina non era con lui, è ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Unalcontinuerà ad assicurare grandi emozioni al pubblico di Rai 3. Al centro della scena anche oggi, giovedì 27, ci saranno Fabrizio Rosato eGiordano. Quest'ultima sta vivendo un momento estremamente difficile dopo che il marito, in crisi per lo scandalo che ha coinvolto il pastificio di famiglia, ha alzato di nuovo il gomito e, accecato anche dalla rabbia per la conversazione che ha ascoltato tra la moglie e Roberto Ferri, ha aggredito la donna., sotto shock, si è rifugiata a casa di Filippo e Serena, mentre Fabrizio è corso a cercarla proprio a Palazzo Palladini, convinta che la moglie avesse passato la notte a casa di Roberto. L'uomo si è imbattuto proprio in Ferri e lo ha aggredito, ma quando si è reso conto chenon era con lui, è ...

