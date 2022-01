Un Crossway Iveco Bus della Croce Rossa Italiana è il primo autobus ad alto biocontenimento al mondo

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Laha scelto ildiBus per realizzare un nuovospeciale ad. Si tratta delmezzo di questo genere al, capace di trasportare in totale sicurezza fino a 41 persone potenzialmente contagiose, più 6 membri dell’equipaggio, sia all’interno di aree delimitate, come quelle aeroportuali, sia da queste verso strutture di alloggio, ricovero e cura. IldiBUS è stato scelto all’interno del parco mezzi dell’Organizzazione ed è già stato impiegato per alcuni trasporti urgenti in Calabria. Il veicolo, lungo 12 metri, è equipaggiato con il motore Cursor 9 di FPT Industrial, altro brand globale di ...

